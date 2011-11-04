〔港报社评〕终须踢走希腊,欧盟做好准备--经济日报11月4日

希腊问题虽仍有变数,如总理帕潘德里欧或取消公投.市场估计希腊国会今天将否决对政府的信任动议,帕潘德里欧将下台,那公投势被搁置.又或希腊民众知惊,公投支持方案,免被踢出欧元区而承受高通胀、高失业、严重衰退痛苦,但希腊脱离欧元区恐已是写在墙上的结果.其一,外界本已质疑欧盟上周达成的方案不足救希腊,希腊迟早要违约.其二,希腊无视欧盟得出方案的努力,如同玩弄德法等国,德法与希腊之间的信任出现严重裂痕,未来推行任何援助措施与条件,恐怕都会在猜疑与防备下变得事倍功半.因此,市场已认为希债纵能再拖一时,三个月或半年後必将再爆,希腊终要退出欧元区或被踢走,此是天要下雨的残酷现实.故市场现时的最大关注,并非希腊是否取消公投,而是欧盟能否在短时间内,向市场交出应对希腊脱离欧元区的完备方案,如何防止冲击蔓延至其他欧猪小国、欧猪大国如意大利,以及如何避免欧元体制被冲垮,欧盟必须赢得市场信心,才可免危机一发不可收拾.此是欧盟不能回避的重责,亦是欧债危机下一阶段的关键所在. (A04)