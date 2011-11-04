〔港报社评〕终须踢走希腊,欧盟做好准备--经济日报11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
德法向希腊摊牌,指希腊公投援助方案实质是公投是否留在欧元区.但不论希腊是否取消公投,现政府能否捱过今天信任投票、希腊公投会否支持援助方案,欧盟都不得不面对现实,希腊极可能终要脱离欧元区,须尽速向市场交出应对方案.欧债危机拖延一年多以来,欧盟一直否认欧元区机制受到威胁,但昨终不得不面对现实,德国总理默克尔强调,希腊公投援助方案,实质是决定是否留在欧元区,此无疑是对希腊的最後通牒.
此固因德法等对希腊的无赖行径忍无可忍,2001年造假帐加入欧元区,现时欧盟千辛万苦得出援助希腊方案,希腊竟要办公投搞局,重挫市场信心.何况希腊有政治压力,民众上街抗议,德法等何尝不是如此,尤其默克尔领导的执政党已连番在地方选举落败,德国人明显不满要不断向犹如无赖的希腊输血,德法领导人不得不以摊牌、缓发救援资金,显示强硬态度,向国民交代,否则自身难保.
希腊问题虽仍有变数,如总理帕潘德里欧或取消公投.市场估计希腊国会今天将否决对政府的信任动议,帕潘德里欧将下台,那公投势被搁置.又或希腊民众知惊,公投支持方案,免被踢出欧元区而承受高通胀、高失业、严重衰退痛苦,但希腊脱离欧元区恐已是写在墙上的结果.其一,外界本已质疑欧盟上周达成的方案不足救希腊,希腊迟早要违约.其二,希腊无视欧盟得出方案的努力,如同玩弄德法等国,德法与希腊之间的信任出现严重裂痕,未来推行任何援助措施与条件,恐怕都会在猜疑与防备下变得事倍功半.因此,市场已认为希债纵能再拖一时,三个月或半年後必将再爆,希腊终要退出欧元区或被踢走,此是天要下雨的残酷现实.故市场现时的最大关注,并非希腊是否取消公投,而是欧盟能否在短时间内,向市场交出应对希腊脱离欧元区的完备方案,如何防止冲击蔓延至其他欧猪小国、欧猪大国如意大利,以及如何避免欧元体制被冲垮,欧盟必须赢得市场信心,才可免危机一发不可收拾.此是欧盟不能回避的重责,亦是欧债危机下一阶段的关键所在. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。