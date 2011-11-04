〔香港个股〕康师傅计划收购百事可乐中国业务--消息

路透香港11月4日电---一位了解交易情况的消息人士周五表示,康师傅计划收购碳酸饮料大厂百事可乐(PEP.N)的中国业务,细节将在今日收盘後公告.联交所稍早公告,康师傅股份今日停牌,因涉及股价敏感消息.

有内地媒体报导,康师傅将收购百事可乐中国业务,但不确定是收购经营权或是部份股权.

康师傅发言人拒绝评论,而目前尚未能联络到百事可乐公司人士.

康师傅目前是中国市占率最高的方便面业者,在茶饮料的市占率则达到约50%,公司目前没有生产碳酸饮料.

康师傅周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.49%.(完)

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