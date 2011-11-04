《香港重要政经日程》--11月4日-11月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月4日(周五)
-- 中华数据广播(8016.HK)公布三季度业绩.
-- 星狮地产(0535.HK)公布全年业绩.
-- 皓文控股(8019.HK)公布三季度业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布三季度业绩.
-- 海王英特龙(8329.HK)公布三季度业绩.
-- 太阳国际(8029.HK)公布上半年业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月7日(周一)
--13:30 中国南车(1766.HK)在北京举行第二次临时股东大会.
-- 香港金管局公布10月底止的官方外汇储备资产.
-- 恒生银行(0011.HK)举行董事委员会会议,考虑第三次派发中期股息.
-- 中芯半导体(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.
11月8日(周二)
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
-- 先进半导体(3355.HK)公布第三季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.
-- 绿森集团(0094.HK)公布第三季业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.
11月9日(周三)
--09:30 信义玻璃(0868.HK)股东特别大会.
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)第二次临时股东大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布中期业绩.
-- 中国伽玛(0164.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.
11月10日(周四)
-- 先健科技(8122.HK)首日上市.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.
--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.
--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.
*11月11日(周五)
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.
-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.
-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.
-- 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。