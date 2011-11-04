〔香港热股〕中石化早盘中段大涨逾7%,稍早国内媒体称炼油商可自行调价

路透香港11月4日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周五早盘中段大涨逾7%,因稍早国内媒体称炼油商未来可能可自行调整成品油价.

香港时间11:10,中石化H股升7.11%,报7.83港元;稍早一度涨7.7%,触及7.87港元的三个月高位.大市恒生指数.HSI则升3.1%.

中国证券报周五援引消息人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整成品油价.[ID:nCN1196994]

另一方面,新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]向联交所申报近日已增持中石化H股股份至5%.[ID:nCH0085719](完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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