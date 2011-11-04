〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第三周录得35亿美元资金流入--花旗

路透香港11月4日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金第三周录得资金流入且速度加快,为35亿美元,这是自今年4月以来最大的单周流入量.

报告称,尽管资金流入主要集中在环球新兴市场基金,包括CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)在内的所有地区当周均录得净流入.

报告并称,资金流入扩展至非ETF(交易所交易基金)股票基金,约占资金流入量的三分之一.股票基金的强势可能意味着长期投资者已经开始注意到新兴市场股票有吸引力的估值.

此外,流入亚洲除日本地区股票基金的资金在ETF和非ETF中平分.该地区逊于预期的PMI,以及通胀有所缓解令投资者预期较早的政策放松.(完)