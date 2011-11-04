〔香港个股〕康师傅将以子公司股权收购百事可乐中国饮料子公司--消息(更新版2)

(新增分析师评论)

* 康师傅将以子公司股权收购百事中国饮料公司--消息

* 百事可乐中国将获康师傅子公司不高于10%股权

* 未来有权提高持股至49%,收盘後公告细节

* 分析师称进一步业务合作有利双方

记者 Denny Thomas/李珊珊/郭经伟

路透香港11月4日电---一位直接与此交易相关的消息人士周五表示,中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅(0322.HK)(910322.TW)将以子公司不超过10%股权,收购百事可乐(PEP.N)中国一家饮料子公司;此交易预计在香港股市收盘後宣布.

该名消息人士并表示,百事可乐中国未来有权提高对康师傅子公司的持股,最多至49%.

分析师指出,市场听闻康师傅与百事可乐洽谈合作已有数年之久,主因百事可乐在中国获利情况并不理想;市场咸认百事可乐不至于退出中国市场,但若双方能在业务上进一步合作,以百事可乐的品牌知名度,和康师傅掌握内地通路的经验,将会是"强强结合".

一不愿具名的台资券商分析师指出,"我觉得百事可乐不太可能全部出售在中国的业务,虽然他们在中国表现并不好,百事还是有很强的品牌."

"(双方合作)康师傅可以引入西方的技术和管理,对百事可乐来说,康师傅拥有比较好的通路经营,双方都有利."他指出.

另一消息人士说,"此交易已经谈了大约三年,过程相当久."

市场传言双方将在上海签约,目前康师傅高层主管均在上海,但康师傅及百事可乐公司人士均拒绝证实.

康师傅在香港股票以及在台湾上市的存托凭证(TDR)今日暂停交易,该公司今早在联交所公告称因有涉及价格敏感交易待披露而停牌;康师傅在香港周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.7%.

**康师傅网络绵密**

随着经济高速成长,中国内地消费能力大增,使得1992年由一家台湾小型油脂加工厂跨入至方便面领域的康师傅,成为一家市值超过150亿美元的公司,股价也在过去10年大涨约20倍.

一家负责消费行业的投行人士表示,"康师傅在零售网络具有优势,他们不只在一线城市,在二、三级城市也有绵密的网络,有能力行销百事这个品牌."

分析师并表示,虽然百事可乐的碳酸饮料仍无法与可口可乐(KO.N)匹敌,但百事可乐拥有的纯果汁品牌--纯品康纳(Tropicana)等仍相当具竞争力,有助于与缺乏纯果汁饮品的康师傅互补.纯果汁市场目前则是以汇源(1886.HK)占主导地位.

目前康师傅旗下产品包括方便面、包装水、茶饮以及糕饼等,在中国内地茶饮品与方便面市占率均超过五成,包装水则是约25%,均为最大业者;其稀释果汁市占率则是在20%,位于可口可乐之後.

受原材料上涨以及人工成本升高等影响,康师傅2011年中期毛利率下滑至26.14%,较上年同期跌4.89个百分点;其中方便面毛利率较上年同期下降2.6个百分点至25.11%,饮品毛利率较去年同期降6.42个百分点至26.71%.[ID:nCH0075365]

至2011年6月止,康师傅产品分项中,饮料占总营收约58%,方便面则是39%,糕饼及其他共约3%.(完)

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