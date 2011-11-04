〔香港个股〕康师傅将以子公司股权换购百事可乐中国饮料子公司--消息

路透香港11月4日电---一位消息人士周五表示,中国方便面龙头企业康师傅(0322.HK)(910322.TW)将以子公司最多10%股权,收购百事可乐(PEP.N)中国饮料公司.此项交易将于今日稍晚公布.

该名消息人士指出,百事可乐中国将出售其饮料子公司予康师傅,而百事将获康师傅子公司不超过10%股权,并有权未来提高至最多49%.

另一消息人士说,"此交易已经谈了大约三年,过程相当久."

稍早一位了解此交易的人士指出,康师傅计划收购饮料大厂百事可乐中国相关业务,但合作形式尚不明.[ID:nCH0085803]

康师傅于1992年开始生产方面面,并在1996年将产品线扩大至饮品和糕饼.根据公司提供的资料,至2011年6月方便面市占率为57%,茶饮品为约54%,包装水约25%,稀释果汁是约21%.

康师傅中期净利按年增15.89%至2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿;但受原材料上涨以及人工成本升高等影响,康师傅中期毛利率下滑至26.14%,较上年同期跌4.89个百分点.[ID:nCH0075365]

康师傅在香港及台湾的存托凭证(TDR)今日均暂时交易.该股周四在香港收报20.80港元,过去一个月来上涨逾9%.(完)

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--记者 Danny Thomas/李珊珊; 审校 丁淑琴