〔香港个股〕康师傅将以子公司股权换购百事可乐中国饮料子公司--消息

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港11月4日电---一位消息人士周五表示,中国方便面龙头企业康师傅(0322.HK)(910322.TW)将以子公司最多10%股权,收购百事可乐(PEP.N)中国饮料公司.此项交易将于今日稍晚公布.
该名消息人士指出,百事可乐中国将出售其饮料子公司予康师傅,而百事将获康师傅子公司不超过10%股权,并有权未来提高至最多49%.
另一消息人士说,"此交易已经谈了大约三年,过程相当久."
稍早一位了解此交易的人士指出,康师傅计划收购饮料大厂百事可乐中国相关业务,但合作形式尚不明.[ID:nCH0085803]
康师傅于1992年开始生产方面面,并在1996年将产品线扩大至饮品和糕饼.根据公司提供的资料,至2011年6月方便面市占率为57%,茶饮品为约54%,包装水约25%,稀释果汁是约21%.
康师傅中期净利按年增15.89%至2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿;但受原材料上涨以及人工成本升高等影响,康师傅中期毛利率下滑至26.14%,较上年同期跌4.89个百分点.[ID:nCH0075365]
康师傅在香港及台湾的存托凭证(TDR)今日均暂时交易.该股周四在香港收报20.80港元,过去一个月来上涨逾9%.(完)
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--记者 Danny Thomas/李珊珊; 审校 丁淑琴
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老