〔香港金融〕银行贷款增速料继续放缓,息率有上升压力--金管局总裁

路透香港11月4日电---香港金管局总裁陈德霖周五称,香港银行业贷款增速已较此前数月放缓且这种趋势将持续,但银行利率仍有上升压力.

他在出席一个论坛时表示,香港银行要管理好信贷风险和流动资金风险,今年前一段时间贷存比上升,银行的资金管理方面有压力.

"最近注意到贷款增速放慢,我估计这种趋势会持续.但由于资金压力还在那里,预计银行利率上升的压力仍然存在."他称.

金管局的最新数据显示,香港银行业贷存比在9月已经攀升至86.6%的高位.

陈德霖并指出,希腊的情况非常复杂和紧急,未来继续恶化还是稳定下来很难预料.当务之急是欧元区尽快提出一套令市场信服的方案,做好两手准备.假如希腊情况继续恶化,防止其蔓延到欧洲其他地方.

他表示,因为香港是外向开放的经济体,比较依赖外贸,如果欧美经济下滑,对香港会有负面影响.金管局希望香港银行可以保持资金实力,并保持大量充裕的流动资金.

他并认为,欧元区减息应该是觉得经济下行风险明显增加,加上美国对经济前景看淡,在这种情况下减息是合理举措.

欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%.总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".(完)