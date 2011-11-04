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公司新闻(中文) | 2011年 11月 4日 星期五 17:25 BJT

〔香港个股〕康师傅以子公司股权换购百事可乐中国非酒精饮料装瓶业务全部权益

路透香港11月4日电---中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周五表示,将以未上市子公司--康师傅饮品的9.5%权益,收购百事可乐(PEP.N)中国非酒精饮料装瓶业务全部权益,康师傅将可据此制造及分销包括纯品康纳(Tropicana)等品牌.

康师傅在联交所发布公告指出,百事可乐将透过其子公司FEB持有康师傅饮品,康师傅并将发行期权,百事将可间接持有康师傅饮品控股的权益增至20%.收购完成後,百事可乐在中国装瓶资产将成为康师傅间接非全资附属公司.

这验证了稍早路透援引一名接近此交易的消息人士的报导.据消息人士透露,康师傅将以子公司最多10%股权,收购百事可乐中国饮料公司.百事可乐未来有权提高对康师傅子公司持股,最多至49%.[ID:nCH0085803]

康师傅董事长在公告中称,其相信双方战略联盟,将可"结合当地及全球的制造及分销专业知识,改善经营效率,降低成本;透过(康师傅)分销专长,为PepsiCo(百事)的全国零售及食物服务客户提供更佳的本地化服务."

分析师指出,市场听闻康师傅与百事可乐洽谈合作已有数年之久,主因百事可乐在中国获利情况并不理想;市场咸认百事可乐不至于退出中国市场,但若双方能在业务上进一步合作,以百事可乐的品牌知名度,和康师傅掌握内地通路的经验,将会是"强强结合".

康师傅在香港股票以及在台湾上市的存托凭证(TDR)今日暂停交易,该公司今早在联交所公告称因有涉及价格敏感交易待披露而停牌;康师傅在香港周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.7%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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