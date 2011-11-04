〔离岸人民币〕人民币贸易结算有助减小外储压力--中银香港副董事长

路透香港11月4日电---香港人民币清算行--中银香港(2388.HK)副董事长和广北周五称,人民币国际化将有助于减少内地外汇储备不断增长的压力,而香港的人民币市场较以前更加成熟.

"更多使用人民币跨境贸易结算将有助于减少外汇储备.当你使用人民币进行结算时,就不会制造更多外储,外储的压力也就会减小."他在出席一论坛时表示.

人民币跨境贸易结算开展两年多来,以人民币结算的贸易量占中国贸易总量的比重目前已经上升到约10%.截止9月末,中国的外汇储备规模为3.2万亿美元.

和广北并表示,最近两地汇率市场出现倒转,香港人民币存款增速也放缓,但这并不表示离岸人民币业务增长开始放缓.

"我们现在看到的是双向流动,而非单向的.当你对一种货币升值或贬值持中立态度,而你又对市场的流动性有信心,即当机会来临时可以进行投资,那麽这个市场是更加成熟了."他称.

交通银行(3328.HK)(601328.SS)副行长叶迪奇在同一场合表示,该行的离岸人民币业务今年以来已经增长了3.5倍,贸易结算业务则增长4.5倍,尽管基数比较小.但他未透露具体金额.

金管局最新数据显示,9月底香港人民币存款按月增2.2%至6,222亿元;9月跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,906亿元,8月为1,858亿元.(完)