〔离岸人民币〕中银香港称续任香港唯一人民币业务清算行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月4日电---中银香港(2388.HK)周五称,中国人民银行与其签署新的《关于人民币业务的清算协议》,继续担任香港唯一的人民币清算行.
中银香港2003年12月24日获央行委任为香港人民币业务清算行,2004年2月25日在香港推出人民币清算业务,为参与个人人民币业务的香港持牌银行提供存款、兑换、汇款和人民币银行卡的清算服务.
从2009年7月6日起,提供跨境贸易人民币清算服务,并于2010年7月13日获央行授权为台湾人民币现钞业务清算行.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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