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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 16:42 BJT

〔离岸人民币〕中银香港称续任香港唯一人民币业务清算行

路透香港11月4日电---中银香港(2388.HK)周五称,中国人民银行与其签署新的《关于人民币业务的清算协议》,继续担任香港唯一的人民币清算行.

中银香港2003年12月24日获央行委任为香港人民币业务清算行,2004年2月25日在香港推出人民币清算业务,为参与个人人民币业务的香港持牌银行提供存款、兑换、汇款和人民币银行卡的清算服务.

从2009年7月6日起,提供跨境贸易人民币清算服务,并于2010年7月13日获央行授权为台湾人民币现钞业务清算行.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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