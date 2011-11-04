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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 18:03 BJT

〔香港个股〕中旅国际暂缓分拆酒店及收购青岛海泉湾项目,因市况波动

路透香港11月4日电---香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周五称,鉴于市况持续波动,该公司决定暂缓分拆酒店业务上市以及收购青岛海泉湾项目之计划,直至另行通知为止.

中旅国际于7月时宣布上述计划,惟没给出时间表.

该公司主席王帅廷在公告中称,"鉴于市况艰难、前景未明,加上现时市场持续波动,董事局认为现时并非进行拆及收购之最佳时机."

其股份周五收升2.5%,报1.23港元.

香港恒生指数.HSI自9月初低位至今反弹超过20%,据汤森路透旗下IFR及本地报章的报导称,包括香港周大福珠宝、中国光大银行(601818.SS)和海通证券(600837.SS)在内的公司拟于短期内启动或重启其香港IPO(首次公开发售).[ID:nCH0085591][ID:nCT0415344][ID:nCN1194662]

分析师称,投资者一般对IPO的股份不太热衷,惟周大福在同业之中规模较大,相信可吸引投资者的眼球.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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