〔香港个股〕中旅国际暂缓分拆酒店及收购青岛海泉湾项目,因市况波动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月4日电---香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周五称,鉴于市况持续波动,该公司决定暂缓分拆酒店业务上市以及收购青岛海泉湾项目之计划,直至另行通知为止.
中旅国际于7月时宣布上述计划,惟没给出时间表.
该公司主席王帅廷在公告中称,"鉴于市况艰难、前景未明,加上现时市场持续波动,董事局认为现时并非进行拆及收购之最佳时机."
其股份周五收升2.5%,报1.23港元.
香港恒生指数.HSI自9月初低位至今反弹超过20%,据汤森路透旗下IFR及本地报章的报导称,包括香港周大福珠宝、中国光大银行(601818.SS)和海通证券(600837.SS)在内的公司拟于短期内启动或重启其香港IPO(首次公开发售).[ID:nCH0085591][ID:nCT0415344][ID:nCN1194662]
分析师称,投资者一般对IPO的股份不太热衷,惟周大福在同业之中规模较大,相信可吸引投资者的眼球.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。