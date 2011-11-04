〔香港房地产〕楼价连跌四周但幅度继续收窄,跌势或近尾声--中原地产

路透香港11月4日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)连续四周下跌,但跌幅持续收窄,预期楼价跌势即将结束.

其中,大型屋苑领先指数CCL Mass率先终止三周跌势,按周回升0.28%;CCL报97.94点,上周为98.16点,按周下滑0.23%.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,今天公布的指数是反映10月12日施政报告宣布复建居屋首周市况.香港主要银行五度调升银行同业拆息(HIBOR)按揭息率及股市大跌引起的第三次楼价调整,现正初步试底.10月尾港股回升及欧债危机舒缓,料将减轻楼价调整的压力.

最新的指数是根据于10月24日至30日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在10月10日至16日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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10/30 97.94

10/23 98.16

10/16 98.52

10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21

9/18 98.18

9/11 98.24

9/4 98.60

8/28 99.41

8/21 99.15

8/14 99.31 (完)

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