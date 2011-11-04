〔香港房地产〕楼价连跌四周但幅度继续收窄,跌势或近尾声--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月4日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)连续四周下跌,但跌幅持续收窄,预期楼价跌势即将结束.
其中,大型屋苑领先指数CCL Mass率先终止三周跌势,按周回升0.28%;CCL报97.94点,上周为98.16点,按周下滑0.23%.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,今天公布的指数是反映10月12日施政报告宣布复建居屋首周市况.香港主要银行五度调升银行同业拆息(HIBOR)按揭息率及股市大跌引起的第三次楼价调整,现正初步试底.10月尾港股回升及欧债危机舒缓,料将减轻楼价调整的压力.
最新的指数是根据于10月24日至30日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在10月10日至16日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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10/30 97.94
10/23 98.16
10/16 98.52
10/9 99.07
10/2 99.80
9/25 99.21
9/18 98.18
9/11 98.24
9/4 98.60
8/28 99.41
8/21 99.15
8/14 99.31 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。