《香港报摘》--经济日报11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
* 要闻版头条:
--德国总理默克尔称欧债危机是多年累积而成的问题,恐怕最少需要10年的时间才可彻底化解.
* 其他:
--受到多区大型楼盘开售、分薄二手客源影响.香港10大屋苑周六及周日仅录得七宗成交,平纪录新低.其中将军澳、沙田和大埔成重灾区.
--财政司长曾俊华在其网志上撰文预测,香港9月按年出口跌幅将扩大至10%,今年底至明年初都不表乐观.他认为欧美经济料仍会放缓一段时间,影响香港经济成长.
--国泰君安证券(1788.HK)设立一级美国预托证券(ADR)计划,委任美隆银行为独家托管行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6