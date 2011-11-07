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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:17 BJT

《香港报摘》--经济日报11月7日

* 要闻版头条:

--德国总理默克尔称欧债危机是多年累积而成的问题,恐怕最少需要10年的时间才可彻底化解.

* 其他:

--受到多区大型楼盘开售、分薄二手客源影响.香港10大屋苑周六及周日仅录得七宗成交,平纪录新低.其中将军澳、沙田和大埔成重灾区.

--财政司长曾俊华在其网志上撰文预测,香港9月按年出口跌幅将扩大至10%,今年底至明年初都不表乐观.他认为欧美经济料仍会放缓一段时间,影响香港经济成长.

--国泰君安证券(1788.HK)设立一级美国预托证券(ADR)计划,委任美隆银行为独家托管行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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