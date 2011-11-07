《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港11月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7678港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI上周五收低61.23点或0.51%,报11,983.24点.因欧洲再次出现政治不稳定,且投资者为美股收市後希
腊举行的信任投票做准备.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油 (0883.HK) (CEO.N) 195.040 0.18 51574 15.150 -0.72
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.640 1.24 219654 4.549 -1.97
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.440 -1.66 232116 75.254 0.01
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.040 1.68 270477 22.288 -1.81
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.230 -0.21 47689 10.038 -0.02
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.650 4.78 88005 7.896 -0.30
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.370 -0.34 487403 67.378 -0.33
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.040 -2.54 18684 4.741 -0.39
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.940 -0.62 459677 16.266 -1.78
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.940 -2.19 163778 20.150 -2.66
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.190 -0.55 26351 3.532 -1.05
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.580 -0.54 12119 4.285 -0.82
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.250 -3.06 4573 1.573 -50.84
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.750 -1.43 15607 0.427 -2.90 (完)
--整理 李珊珊
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6