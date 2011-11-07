《香港报摘》--信报11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
* 头版头条:
--香港区议会选举,投票人数创新高,投票率达41.4%为历来第二高投票率的区选.泛民主派多位重量级人马落败.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)将于本周公布第三季业绩,市场预测其税前净利将按季减少13.19%;有消息指汇丰就香港职位架构的检讨已大致完成,料短期内就会开始检讨削减职位的工作.汇丰发言人不予评论.
--在申请破产保护一周後,明富环球(MF Global)香港仍未完成平仓手续,本地中小型券商为免客户抱怨引发不安,已私下垫资;市场同时传出,中银银行(3988.HK)旗下的中银国际有意收购.
--市场消息指出,龙源电力(0916.HK)姐妹公司国电科环暂定月底上市聆讯,发行股数将不超过扩大後总股本的30%,集资约78亿港元.安排行包括中金及瑞银.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9