《香港报摘》--信报11月7日

* 头版头条:

--香港区议会选举,投票人数创新高,投票率达41.4%为历来第二高投票率的区选.泛民主派多位重量级人马落败.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)将于本周公布第三季业绩,市场预测其税前净利将按季减少13.19%;有消息指汇丰就香港职位架构的检讨已大致完成,料短期内就会开始检讨削减职位的工作.汇丰发言人不予评论.

--在申请破产保护一周後,明富环球(MF Global)香港仍未完成平仓手续,本地中小型券商为免客户抱怨引发不安,已私下垫资;市场同时传出,中银银行(3988.HK)旗下的中银国际有意收购.

--市场消息指出,龙源电力(0916.HK)姐妹公司国电科环暂定月底上市聆讯,发行股数将不超过扩大後总股本的30%,集资约78亿港元.安排行包括中金及瑞银.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.