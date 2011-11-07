〔香港个股〕中海油合营终止收购阿根廷油气资产的交易

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港11月7日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)公布,其合营企业Bridas Corporation收购阿根廷油气资产的交易已经终止.
中海油占一半权益的Bridas Corp原计划以70.6亿美元向英国BP(BP.L)收购阿根廷油气资产Pan American Energy(PAE)的60%权益,由于先决条件尚未达成,有关交易期限至11月1日届满.
公司的新闻稿称,交易终止後,Bridas将按照原先的合作管理模式,继续保持其在PAE的参与.
由于交易的某些先决条件未能按预期被满足,Bridas选择终止该交易.未来,中海油将继续寻找能为公司长期及短期发展创造价值的海外机会."中海油首席执行官杨华表示.
中海油此前将今年全年产量目标下调逾6%.[ID:nCH0075463]
中海油上周五收报15.26港元,过去一个月升19.4%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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