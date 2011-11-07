〔港报财经评论〕消息市波动难测--信报11月5日

消息市波动难测 /苏子

欧洲央行周四议息後意外地宣布减息四分一厘,但欧罗兑美元的跌势只属昙花一现,当汇价跌近上月18日的1.3650低位支持时已见明显的承接力,汇价仅低见1.3657便强力回升,并于周四晚美国收市时已见企稳在1.38关口以上波动,使本来较为恶劣的技术走势可以暂时好转过来.而欧罗兑美元在欧洲央行减息後可以迅即止跌回升的原因,则与希腊公投濒临夭折,令市场避险情绪明显回落有关.不过,昨天欧罗兑美元却未能进一步上升,最高曾见1.3855,仍未能突破本周二亚洲市所造的1.3871高位并挑战10天SMA的1.3910阻力.本周澳洲央行及欧洲央行不约而同地分别在议息後宣布减息四分一厘,正式踏进减息周期.但这其实是一件好事,至少央行亦已知道目前经济环境的严峻情况肯面对现实,因此做定措施阻止衰退重临,这有利目前市场严重缺乏信心的投资环境可以出现转机,高风险资产价格亦因此可以避免继续明显下挫,反而小心可能在市场一片看淡声中向上作出强力反弹,杀一众看淡的投资者一个措手不及.

本周初希腊总理帕潘德里欧突然表示将为上周欧盟通过对希腊的援助方案举行公投,由于民调显示60%国民反对方案,故市场普遍相信公投结果将会令希腊步上破产之途,而一旦希腊破产,势必产生火烧连环船的效应,届时不止欧罗受到冲击,整个欧洲以至美国亦不可能独善其身,而且肯定较雷曼倒闭时所产生的震撼力大得多,即较金融海啸更恐怖.市场情绪亦因此急转直下,令高风险资产价格大幅下挫,但本周理应跌得更为狠劲的欧罗兑美元却只是微破上月18日所造的1.3650低位;当低见1.3609後便强力反弹,而不肯进一步下试1.35心理关口.即使欧洲央行减息,欧罗兑美元却只是先跌後升,未见大幅低收.

欧罗兑美元在目前这种风高浪急的市况中,其实表现十分稳定,假如只是单单观察欧罗兑美元的走势,相信不少投资者还以为根本便没有欧债危机的存在,亦以为央行并没有减息!随着帕潘德里欧的公投方案即将夭折,而帕潘德里欧亦有较大机会落台,希腊将由联合政府主理,相信欧罗兑美元在市场避险情绪回落下,汇价较大机会在1.3650附近获得支持後,将会回复升势,一旦升越10天SMA阻力收市,後市可望重返1.40心理关口以上波动.(B07)