〔港报财经评论〕政策受惠股,波动市暖水袋--经济日报11月5日

政策受惠股,波动市暖水袋 /林瑞芬

港股随着欧债问题事态发展而忽升忽跌,恒指昨收报19,842,升600点,成交额734亿港元.如肥皂剧式的欧债事件,在欧债问题愈糟,解决之期愈近定理下,配合中国有条件微调,港股短期波动得来未必完全偏淡,过程不乏反弹空间.欧洲突然减息已可见先兆,瑞银预期明年1月欧洲尚会减息.发达国家和新兴市场的政策制定者已相继推出一系列常规与非常规宽松措施,为推动全球经济增速提供货币政策支援之意向渐明显.

美国总统奥巴马已表示,欧盟在解决债务危机方面取得了一些重大进展,G20峰会需要充实欧债危机应对方案的细节,市场仍对中国施援存有希望.石油受惠股中石化势靓.今周有两个交易日港股忽然急插,但市场未见以往恐慌情绪,中国亦相继有政策出台,而受惠相关股份,如相关农机股、铁路股、核电股及LED股莫不急升.中国情况相对外围好,尤其政策保障,在大市波动市小注炒作胜算略高.

政策利好,大路的有石油股.昨日因中国官媒”中国证券报”一篇有关成品油调价方式或作调整的报道,令中石化(0386.HK)、中石油(0857.HK)及中海油(0883.HK)的忽然涌升4%至8%.相信官媒能率先披露,都有八、九成真,市场亦当真来炒,”食诈糊”的可能性较低.建筑机械股看好中联重科.铁路部的融资渠道转活,资金将逐步到位铁路工程项目;加上,保障性住房建设平衡了商品性住房放缓压力,预计有利整体建筑机械股业务.中联重科(1157.HK)主要提供混凝土机械、起重机械及环卫机械等多元化产品的中国领先工程机械制造商.

总括而言,希腊公投虽以闹剧收场,还须欧盟交出诚意来解决欧债问题,才能改善投资气氛.欧、美因素仍黯淡,中国因素则趋正面,明年中国经济不会出现硬着陆,可减低欧、美带来的市场风险,现时与8、9月同受欧债问题困扰时,人心全面向淡已不可同日而语.从港股近月反弹市,沽空活动亦较8、9月为少,多少反映看淡的投资者暂时不易制造大恐慌,在惊涛骇浪势下,恒指11月内守50天平均线近18,900再延反弹浪挑战近21,000,也非天方夜谭的预测.(012)

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营造头肩底,国指可看好 /余少文

中国股市连升4日,国企指数更见两个多月来最高收市10,705点,而指数过去三个月亦营造大型头肩底,只要放量升破11,000点,後市一遍光明.尤其中央逐步放水,有助推动A股市场,保险股有望结束今年劣绩.最乐观可挑战14,000点.A股表现不俗,过去两周升10%,虽不及国指同期的16%,但10个交易日内有9日走高,动力更胜走势反覆的国指.

而国指和沪深300指数的走势相似,近日都升越50天线,预期升势可以持续,尤其国指过去3个月走势营造头肩底形态,颈线水平约在11,000点,也是近日阻力位所在.只要在成交增加配合作出突破,最乐观情况可挑战14,000点,高过不少大行对国指明年预测目标.从技术走势而言,国指以及沪深300都处于近期强势.但从基本因素来看,欧债危机始终是一个计时炸弹,加上欧美经济下滑将影响中国进出口贸易,中国经济已见放缓,明年GDP更有机会跌穿9%,对于上市公司而言是一个隐忧.

指数走势跟经济状况和上市公司业绩背驰,相信是股市一向较经济走先一步,或反映中国经济半年後可获改善.实际上,中央开始逐步放水,尽管仍未明确,但在经济放缓,银根紧绌令企业随时出现倒闭潮,会引发中央领导人最担心的社会不稳定,故放水应该事在必行,只是时间和形式而已.只是瑞银认为中国流动性预期好转,并指A股中期”U”型底部已开始,未来3至6个月会进入震盪期.但该行认为可留意保险股和环保主题股,当中保险股投资收益见底,业绩可以回升,债券市场转势以及股市见底,故保险股投资收益在今年第三季度确认最低点;加上资金趋势回流银行、保险等渠道,有助改善下跌的保费收入.

保险股有望走出谷底.其实,中国人寿(2628.HK)、中国平安(2318.HK)和中国太保(2601.HK)首三季录得超过600亿元人民币投资浮亏,当中超过400亿元人民币来自第三季,瑞银资料亦指出市场对于保险业盈利预测,今年持续下调.故A股只要在第三季见底及第四季开始回升,有助改善保险股的投资回报,明年业绩有机会扭转今年倒退.当国寿和太保股价调整近两年,平保也调整一年,股价可望走出谷底.(010)