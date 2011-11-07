《香港报摘》--其他报纸重要消息11月7日

* 明报

--于内地经营中式酒楼及快餐胡椒厨房的唐宫(1181.HK)表示,今年首8个月集团同店销售增长为13%;并计画明年第一季,以自家品牌于内地开设中式快餐店. (B03)

--Bursa Malaysia(大马交易所)行政总裁拿督Tajuddin Atan表示,上周到上海访问上海证券交易所,商讨两地在资本市场的发展,同时亦向市场推介马来西亚的融资市场,初步已吸引数家内地企业表示有意到大马挂牌.(B04)

* 星岛日报

--专为Prada及Coach等品牌作贴牌代工生产的时代集团主席杨华强及行政总裁杨和辉表示.去年底公司已购入意大利品牌Tuscan's亚洲商标使用权及经营权.由今年3月起Tuscan's在内地分店已逾10间.更计画在未来三年内增设100间分店.(B14)

--据土地注册处最新的数字显示,十月整体楼宇买卖登记宗数,录5,675宗,较9月低位6,579宗,进一步下跌,为连续两个月向下,累积跌幅达两成二,更回落至2009年的2月份录5,043宗以来的新低数字.(B02)

* 苹果日报

--多家券商近日发表研究报告指,明年电讯商的资本开支有上升压力 ,其中美银美林表示, 联通(0762.HK)计画明年大规模扩展3G网络.市场人士忧虑联通明年的盈利或会再令市场失望. (B06)

* 东方日报

--市场资金紧张,消息透露,银行以高息吸纳存款之余,包括恒生(0011.HK)在内的多家银行,今年纷向按揭证券公司出售按揭资产,以改善息差、流动性,及为过去两年承做的低息按揭组合止蚀,按证于末季可望买入更多按揭资产.(B03)

* 文汇报

--东亚银行(中国)常务副行长林志民表示,明年该行将重点在西南、西北、华中扩展分行,并在沿海城市加快增加支行,在广东将持续增设异地支行.他预计,未来5年,东亚中国给香港母行东亚银行(0023.HK)的盈利贡献,将从目前的36%升至50%.(B02)

--全球第二大胶手套生产商、马来西亚速伯玛(Supermax)计画重点拓展内地市场.该公司事务及行销董事刘昭甫上周在港表示,不排除该公司日後到香港上市,又称最欣赏香港的经济实力及融资环境.(B04)

* 大公报

--龙湖地产(0960.HK)宣布,10月单月合同签约额为43.8亿元人民币,环比增长3.5%,连续4个月保持增长;今年首10月,集团累计实现合同销售金额326.3亿元人民币,同比增长37.9%,完成全年销售目标的82%. (B02)

--碧桂园(2007.HK)宣布,今年首10个月,集团共实现合同销售金额约369亿元人民币,合同销售建筑面积约585万平方米,同比分别增长约37%及18%.另外,截至2011年10月31日,集团尚有约39亿元人民币已认购待签约金额.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.