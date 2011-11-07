〔港报社评〕选民珍惜权利,泛民阋墙自损--经济日报11月7日

区议会选举昨投票,投票率较上届为高,这或许与泛民大打告急牌有关,此亦显示市民珍惜投票这民主权利.泛民须认真检讨其地区工作与派内斗争,毕竟不论是建制或泛民一派独大,都有损政治制衡,或碍民主政制发展.

区议会选举虽事关立法会的超级区议员议席,吸引不少政治明星空降参选,但选前气氛一直冷淡,令各界估计市民投票意欲不高,投票率会逊于上届的38.83%,惟事实是今届投票率达41.4%.此可能与选前一、两天媒体与互联网上开始出现泛民告急的投票呼吁,推谷更多选民投票.

此外,泛民告急的确凸显了建制派在地区政治上的领先,选举是民意最佳指标,泛民吃紧主因有三.其一,最关键的是地区工作不足.资源差距是现行政治环境下的掣肘,但泛民有政治志气,就要设法以智以勤补救,努力耕耘地区工作争取支持,而不能靠政治明星补救其二,兄弟阋墙.泛民严重分裂,人民力量狙击民主党,不但分薄票源,更打击市民对泛民的支持,有利建制派争取席位.若泛民未来仍不能摆平内部矛盾,内争更激烈,政治版图只会愈来愈缩.其三,泛民部分举措不得民心,远的如强搞五区公投,近的如外佣居港权案,都让支持者流失,或更将以选票惩罚泛民主派如公民党参选者.

香港与美欧等两党政治虽不同,但香港两大派即建制派与泛民主派,若一派独大都对香港政治生态发展不利,如泛民独大将打击中国与香港关系,建制派独大则不利争取民主政制的全面落实.两派均势虽难免争吵甚或窒碍政府施政,但互相制衡仍很可能是较佳情况. (A06)