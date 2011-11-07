〔港报社评〕推进民主发展,选民角色加重--信报11月7日

区议会选举昨天投票,412个议席,由于已有76名参选人在无对手之下自动当选,故昨天只须选出336个议席,整体投票率逾41%,较上届为高,反映通过区议会晋身立法会的“超级区议会议席”竞逐新元素,对选民投票有激励作用.可以说,今次选举也为香港民主发展进程揭开一个阶段性序幕.

从各政党备战到选举前夕,气氛外弛内张.据选举前的民意调查,选民投票意欲较上届低落,但结果却较前热烈,估计是当选人有机会争逐明年超级区议会议席,选民的焦点也超越了地区事务议题的狭窄范畴,因而踊跃投票.在部分选区,选民更以候选人的政治主张和政党背景作选择圭臬,强化了不同党派支持者的动员力量和对决意欲.

照发展形势看,泛民主派失去共同行动的内部凝聚力,且在分裂深化之下,于地区选举的层面,选民的参与及投票更为举足轻重,除了通过投票行为去表达推进民主发展的意愿和决心外,也是对泛民内部分裂导致以激盪形式推动民主运动的重要平衡力量,避免香港政治生态向激进势力或任何一方倾斜.

今次区议会选举,是落实政改方案的第一步,也是香港走向普选、追求民主施政和民权价值的阶段性新起点.很明显,今次选举,也是明年立法会选举前,各政党一次地区选举力量的对决.假如投票率低落,当对民主发展进程不利,但在泛民分裂所形成的新政治生态环境中,也在目前政党政治未成气候的条件制约下,公民参与和手上理性一票,显然已演化为推动香港民主运动发展的关键力量. (A02)