〔港报社评〕推进民主发展,选民角色加重--信报11月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
区议会选举昨天投票,412个议席,由于已有76名参选人在无对手之下自动当选,故昨天只须选出336个议席,整体投票率逾41%,较上届为高,反映通过区议会晋身立法会的“超级区议会议席”竞逐新元素,对选民投票有激励作用.可以说,今次选举也为香港民主发展进程揭开一个阶段性序幕.
从各政党备战到选举前夕,气氛外弛内张.据选举前的民意调查,选民投票意欲较上届低落,但结果却较前热烈,估计是当选人有机会争逐明年超级区议会议席,选民的焦点也超越了地区事务议题的狭窄范畴,因而踊跃投票.在部分选区,选民更以候选人的政治主张和政党背景作选择圭臬,强化了不同党派支持者的动员力量和对决意欲.
照发展形势看,泛民主派失去共同行动的内部凝聚力,且在分裂深化之下,于地区选举的层面,选民的参与及投票更为举足轻重,除了通过投票行为去表达推进民主发展的意愿和决心外,也是对泛民内部分裂导致以激盪形式推动民主运动的重要平衡力量,避免香港政治生态向激进势力或任何一方倾斜.
今次区议会选举,是落实政改方案的第一步,也是香港走向普选、追求民主施政和民权价值的阶段性新起点.很明显,今次选举,也是明年立法会选举前,各政党一次地区选举力量的对决.假如投票率低落,当对民主发展进程不利,但在泛民分裂所形成的新政治生态环境中,也在目前政党政治未成气候的条件制约下,公民参与和手上理性一票,显然已演化为推动香港民主运动发展的关键力量. (A02)
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9