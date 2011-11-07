〔港报社评〕勿让私立大学重蹈副学士覆辙--明报11月7日

港府锐意发展私立大学,香港大学专业进修学院决定分拆成立新私大“明德学院”,但根据港大委托独立顾问做的发展财务研究,揭示除非有大笔捐助或大增每班人数,否则可行性成疑.香港发展自资副学士已碰个焦头烂额,学历不获承认,学生负债纍纍,若私立大学无法解决质素与财政问题,势将成为副学士的翻版.私大同样涉及公共资源资助,港府有责任适当监管,港府应考虑以配对基金模式,协助私大建立捐款文化,建立稳健财政来源,避免私大沦为学店,重蹈副学士政策失败的覆辙.

港大决定成立明德学院,专门提供学位课程,校方委托罗兵咸永道会计师事务所提交的财务可行顾问报告披露,明德学院要面对多项风险,包括首笔建校资金只有1.88亿港元,仅够开办首6年所需.校舍设施第3年开始不足,学生人均占用面积低于公开大学水平.

教育局上周四已表明将成立“自资专上教育委员会”,就高等教育界别的发展提供意见,并指“所有专上院校都应定期接受某种形式的校外监察,以监督质素保证方面的工作”.由此可见,港府将加强监察私大,这是对的一步,但并不足够.港府应考虑拨款予私立大学作为配对基金,一旦私大的财政步向健全,教学质素有保证,捐献文化成功在港植根,港府便可抽身而去.届时港府既可用较资助大专院校相宜的资源发展大学教育,节省公帑,又能推动大学教育产业成长,公帑也能更合理及有效地运用. (A06)