〔港报社评〕勿让私立大学重蹈副学士覆辙--明报11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
港府锐意发展私立大学,香港大学专业进修学院决定分拆成立新私大“明德学院”,但根据港大委托独立顾问做的发展财务研究,揭示除非有大笔捐助或大增每班人数,否则可行性成疑.香港发展自资副学士已碰个焦头烂额,学历不获承认,学生负债纍纍,若私立大学无法解决质素与财政问题,势将成为副学士的翻版.私大同样涉及公共资源资助,港府有责任适当监管,港府应考虑以配对基金模式,协助私大建立捐款文化,建立稳健财政来源,避免私大沦为学店,重蹈副学士政策失败的覆辙.
港大决定成立明德学院,专门提供学位课程,校方委托罗兵咸永道会计师事务所提交的财务可行顾问报告披露,明德学院要面对多项风险,包括首笔建校资金只有1.88亿港元,仅够开办首6年所需.校舍设施第3年开始不足,学生人均占用面积低于公开大学水平.
教育局上周四已表明将成立“自资专上教育委员会”,就高等教育界别的发展提供意见,并指“所有专上院校都应定期接受某种形式的校外监察,以监督质素保证方面的工作”.由此可见,港府将加强监察私大,这是对的一步,但并不足够.港府应考虑拨款予私立大学作为配对基金,一旦私大的财政步向健全,教学质素有保证,捐献文化成功在港植根,港府便可抽身而去.届时港府既可用较资助大专院校相宜的资源发展大学教育,节省公帑,又能推动大学教育产业成长,公帑也能更合理及有效地运用. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6