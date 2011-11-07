〔港报社评〕区选民生为重,当选者踏实做事--文汇报11月7日

第4届区议会选举昨日结束,投票率高达41.4%,大量踏实做事的候选人当选.尽管今届区选被视为明年立法会“超级议席”的“前哨战”,对新一届行政长官选举亦有影响,并有多位“政治明星”参选,但选民仍然是注重候选人的地区工作实绩.这说明办实事、讲政绩,是区议会永恒的基调.今届区选没有如原先估计那样出现政治化的趋势,有利保持区议会的一贯民生特徵和服务职能.投票前夕一项民意调查结果发现,最多受访选民表示,选择候选人最主要考虑的是“地区工作政绩”.调查反映大部分选民以务实的角度选择候选人,而区选选情和初步结果,证实了区议会选举是以民生为重.

今届区选选情空前激烈,各政党为争取最多议席,纷纷派出强兵出战,而且有多位“政治明星”参选.但选民仍然重视候选人服务街坊实绩,不太理会空泛的政治议题或炒作,也不被一些政党大打“告急牌”左右,既说明区选民生为重的特徵不容易被政治化,也说明选民的理性和成熟.

许多当选者的显着特徵是“谦卑做人,踏实做事”.从政者“谦卑做人”,是一种品格、修养和胸襟,是做议员应有的态度.从政者学会“谦卑做人”,不喧闹、不炒作、不哗众取宠、更不诉诸政治暴力,有利改善香港政治生态和社区服务环境.今届许多当选者的共同特点,就是他们耗费许多时间服务街坊,为居民排忧解难,在改善社区设施、推动文化康乐活动并配合市民的需求去推行政策方面,做了大量工作.正是这些务实的当选者,保持了区议会服务民生的性质.(A05)