〔港报社评〕激进惹反弹拖累泛民选情--星岛日报11月7日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
区议会选举昨日顺利举行,今届投票情况理想,投票率较预期为高,票站调查显示,泛民温和派和激进派一得一失,似乎反映选民的务实心态.议会选举是香港政坛三场重要选举的第一仗,随之而来有特首选举和立法会选举.特首选举虽然未正式报名,但疑似候选人近日不断热身,无论花边新闻抑或政策讨论都先後出台.由于焦点容易聚集,特首前哨战比区议会吸引了更多媒体目光.不过,从选民实际行动显示,公众没有因为传媒变焦影响了投票意欲,说明了选民对区议会工作的重视和投票文化的成熟.
今届区议会最新元素,是当选议员中,会产生五名藉功能组别晋身立法会的议员,即所谓的超级区议员.除此之外,今届区选较为重大的党派议题,主要有泛民温和派和激进派内讧,主调是社民连等狙击泛民大党.另外就是公民党有没有受到外佣和港珠澳大桥官司的影响.
今年民调组织进行票站调查,继续受到呼吁杯葛的影响,结果存在很大干扰因素.从初步调查显示,民主党受到激进阵营狙击,夜来传出不少大将下马.与此同时,公民党的选情看来不太乐观,整个泛民阵营,整体表现欠佳,其中仍以温和派显出较强的地区实力.
今届区议会选举,显示温和理性仍是选民主流,建制和民主温和派占取了大部分选票资源,激进力量在社会议题虽然音量较大,但单打独斗未能控制大局,至惹起市民反弹,令今次选举出现泛民整体失利的结果. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6