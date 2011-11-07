〔港报社评〕激进惹反弹拖累泛民选情--星岛日报11月7日

区议会选举昨日顺利举行,今届投票情况理想,投票率较预期为高,票站调查显示,泛民温和派和激进派一得一失,似乎反映选民的务实心态.议会选举是香港政坛三场重要选举的第一仗,随之而来有特首选举和立法会选举.特首选举虽然未正式报名,但疑似候选人近日不断热身,无论花边新闻抑或政策讨论都先後出台.由于焦点容易聚集,特首前哨战比区议会吸引了更多媒体目光.不过,从选民实际行动显示,公众没有因为传媒变焦影响了投票意欲,说明了选民对区议会工作的重视和投票文化的成熟.

今届区议会最新元素,是当选议员中,会产生五名藉功能组别晋身立法会的议员,即所谓的超级区议员.除此之外,今届区选较为重大的党派议题,主要有泛民温和派和激进派内讧,主调是社民连等狙击泛民大党.另外就是公民党有没有受到外佣和港珠澳大桥官司的影响.

今年民调组织进行票站调查,继续受到呼吁杯葛的影响,结果存在很大干扰因素.从初步调查显示,民主党受到激进阵营狙击,夜来传出不少大将下马.与此同时,公民党的选情看来不太乐观,整个泛民阵营,整体表现欠佳,其中仍以温和派显出较强的地区实力.

今届区议会选举,显示温和理性仍是选民主流,建制和民主温和派占取了大部分选票资源,激进力量在社会议题虽然音量较大,但单打独斗未能控制大局,至惹起市民反弹,令今次选举出现泛民整体失利的结果. (A06)