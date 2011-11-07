《香港重要政经日程》--11月7日-11月14日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月7日(周一)
--13:30 中国南车(1766.HK)在北京举行第二次临时股东大会.
-- 香港金管局公布10月底止的官方外汇储备资产.
-- 恒生银行(0011.HK)举行董事委员会会议,考虑第三次派发中期股息.
-- 中芯半导体(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月8日(周二)
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
-- 先进半导体(3355.HK)公布第三季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布全年业绩.
-- 绿森集团(0094.HK)公布第三季业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布第三季业绩.
11月9日(周三)
--09:30 信义玻璃(0868.HK)股东特别大会.
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)第二次临时股东大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布第三季业绩.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布中期业绩.
-- 中国伽玛(0164.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布第三季业绩.
11月10日(周四)
-- 先健科技(8122.HK)首日上市.
-- 勇利航业(1145.HK)公布第三季业绩.
-- 浙江沪杭甬(0576.HK)公布第三季业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)股东临时大会.
--10:00 中国风电(0182.HK)股东特别大会.
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)股东特别大会.
--16:00 天溢果业(0756.HK)股东周年大会.
11月11日(周五)
--11:00 德祥地产(0199.HK)股东特别大会.
-- 香港交易所(0388.HK)公布第三季业绩报告.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩报告.
-- RUSAL(0486.HK)公布第三季业绩报告.
-- 第三季香港恒生指数成份股调整结果公布.
-- 香港第三季本地生产总值(GDP)报告.
-- 置富产业信托(0778.HK)公布第三季业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布第三季业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布中期业绩.
-- Z-Obee控股(0948.HK)公布中业绩.
*11月14日(周一)
-- 香港10月外汇基金境外资产.
-- 康师傅(0322.HK)公布第三季业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布第三季业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布第三季业绩.
-- 麦达斯控股-S(1021.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9