〔港股业绩〕澳博控股第三季净利按年增35.3%,成为11.73亿港元

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港11月7日电---澳门最大赌场营运商澳博控股(0880.HK)周一表示,2011年7-9月净利按年增加35.3%至11.73亿港元,因来自中国内地的观光客仍持续涌入.
澳博控股公布,第三季经调整後EBITDA(非控股权益後及未计利息收支、税项、折旧和摊销及以股份支付的开支前盈利)为16.51亿港元,按年增40.2%,但逊于路透访查分析师平均预估值17.8亿港元.
澳博控股为澳门富商何鸿燊旗下的上市赌业旗舰,第三季度博彩收益占博门娱乐场为28%,较上年同期的30.4%下滑;澳博1-9月净利为38.39亿港元,按年上升57.7%.
该公司股价周一收盘大跌3.57%至14.60港元,过去一个月来大涨41.23%;大盘恒生指数.HSI小跌0.83%.
受到中国黄金周长假之助,澳门政府周二公布,当地10月份博彩业收入再创记录新高至268.51亿澳门元,较上年同期增加42.3%.[ID:nCH0085197](完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)