〔港股业绩〕澳博控股第三季净利按年增35.3%,成为11.73亿港元

路透香港11月7日电---澳门最大赌场营运商澳博控股(0880.HK)周一表示,2011年7-9月净利按年增加35.3%至11.73亿港元,因来自中国内地的观光客仍持续涌入.

澳博控股公布,第三季经调整後EBITDA(非控股权益後及未计利息收支、税项、折旧和摊销及以股份支付的开支前盈利)为16.51亿港元,按年增40.2%,但逊于路透访查分析师平均预估值17.8亿港元.

澳博控股为澳门富商何鸿燊旗下的上市赌业旗舰,第三季度博彩收益占博门娱乐场为28%,较上年同期的30.4%下滑;澳博1-9月净利为38.39亿港元,按年上升57.7%.

该公司股价周一收盘大跌3.57%至14.60港元,过去一个月来大涨41.23%;大盘恒生指数.HSI小跌0.83%.

受到中国黄金周长假之助,澳门政府周二公布,当地10月份博彩业收入再创记录新高至268.51亿澳门元,较上年同期增加42.3%.[ID:nCH0085197](完)

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