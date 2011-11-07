〔香港热股〕康师傅早盘复牌後劲升逾7%,与百事可乐携手有利于双方

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港11月7日电---中国综合食品商康师傅(0322.HK)周一复牌後大涨逾7%,其上周宣布与百事可乐(PEP.N)结盟,将有助于此家在内地市占率最大的方便面及茶饮龙头,进一步拓展版图至其他软性饮料.分析师称此合作可望产生综效.
康师傅上周五上午九时起停牌,本地时间9:27时,康师傅大涨7.21%至22.3港元,涨幅胜过香港恒生指数.HSI的0.26%;该股过去一个月来升9.70%.
三星证券发布报告指出,"双方合作将产生强大的综效,...康师傅立即可扩大产品线,而百事则可利用康师傅的销售点来加大产品市占率."
康师傅上周五宣布以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购百事可乐旗下24家装瓶厂,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯果乐(Tropocna)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.[ID:nCH0085893](完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>
美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>
新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK
券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK
香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK
港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK
亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK
股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK
香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)