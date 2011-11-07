〔香港热股〕康师傅早盘复牌後劲升逾7%,与百事可乐携手有利于双方

路透香港11月7日电---中国综合食品商康师傅(0322.HK)周一复牌後大涨逾7%,其上周宣布与百事可乐(PEP.N)结盟,将有助于此家在内地市占率最大的方便面及茶饮龙头,进一步拓展版图至其他软性饮料.分析师称此合作可望产生综效.

康师傅上周五上午九时起停牌,本地时间9:27时,康师傅大涨7.21%至22.3港元,涨幅胜过香港恒生指数.HSI的0.26%;该股过去一个月来升9.70%.

三星证券发布报告指出,"双方合作将产生强大的综效,...康师傅立即可扩大产品线,而百事则可利用康师傅的销售点来加大产品市占率."

康师傅上周五宣布以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购百事可乐旗下24家装瓶厂,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯果乐(Tropocna)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.[ID:nCH0085893](完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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