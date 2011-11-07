〔香港个股〕康师傅称考虑分拆与朝日啤酒的合营公司上市--主席

路透香港11月7日电---中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)主席魏应州周一称,考虑分拆与朝日啤酒(2502.T)的合营公司上市.

他并表示,分拆会是一个长远的计划.

康师傅上周五宣布以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购百事可乐旗下24家装瓶厂,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯果乐(Tropocna)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.[ID:nCH0085893]