〔香港个股〕康师傅称考虑分拆与朝日啤酒的合营公司上市--主席

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港11月7日电---中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)主席魏应州周一称,考虑分拆与朝日啤酒(2502.T)的合营公司上市.
他并表示,分拆会是一个长远的计划.
康师傅上周五宣布以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购百事可乐旗下24家装瓶厂,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯果乐(Tropocna)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.[ID:nCH0085893]
--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)