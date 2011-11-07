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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:03 BJT

〔香港数据〕截至10月底外汇储备资产增至2,817亿美元--金管局

路透香港11月7日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至10月底止的官方外汇储备资产为2,817亿美元,较9月底增加41亿美元.

外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的九倍,占港元货币供应M3的56%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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