〔香港热股〕中海油早盘曾跌逾3%,收购PAE计划失败後遭投行降盈利预测

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透香港11月7日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)周一早盘曾跌逾3%,因收购阿根廷Pan American Energy(PAE)计划失败後,遭到投行调低盈利预测.
中海油稍早一度跌3.7%,低探14.7港元.香港时间11:03,该股跌2.36%,报14.9港元;大市恒生指数.HSI则升0.07%.
该公司于周日晚发表声明称,其合营企业Bridas Corporation以70.6亿美元收购英国BP(BP.L)所持PAE 60%权益的交易已经终止.[ID:nCH0085921]
分析师认为,失去PAE的贡献,令中海油明年产量增长面临挑战.
投行高盛的报告称,该行原预期交易可以令中海油的探明储量以及日均产量分别提高4.29亿桶及6.8万桶油当量,并大大增强其在拉丁美洲的资产组合.
"扣掉PAE的贡献,中海油于2012及2013年每股盈利预测分别下调2%及4%."报告并称,位于中国渤海湾蓬莱19-3油田恢复生产後,预期中海油明年的产量仍会按年升8%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9