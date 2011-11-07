〔香港热股〕中海油早盘曾跌逾3%,收购PAE计划失败後遭投行降盈利预测

路透香港11月7日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)周一早盘曾跌逾3%,因收购阿根廷Pan American Energy(PAE)计划失败後,遭到投行调低盈利预测.

中海油稍早一度跌3.7%,低探14.7港元.香港时间11:03,该股跌2.36%,报14.9港元;大市恒生指数.HSI则升0.07%.

该公司于周日晚发表声明称,其合营企业Bridas Corporation以70.6亿美元收购英国BP(BP.L)所持PAE 60%权益的交易已经终止.[ID:nCH0085921]

分析师认为,失去PAE的贡献,令中海油明年产量增长面临挑战.

投行高盛的报告称,该行原预期交易可以令中海油的探明储量以及日均产量分别提高4.29亿桶及6.8万桶油当量,并大大增强其在拉丁美洲的资产组合.

"扣掉PAE的贡献,中海油于2012及2013年每股盈利预测分别下调2%及4%."报告并称,位于中国渤海湾蓬莱19-3油田恢复生产後,预期中海油明年的产量仍会按年升8%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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