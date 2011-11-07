〔香港个股〕联合能源称目标于下月底前落实一个海外油气项目并购

路透香港11月7日电---中国民营石油生产商--联合能源集团有限公司(0467.HK)周一称,该公司正就两个海外油气资源项目进入深入研究,目标于下月底前落实其中一个项目的并购.

这家市值大约138亿港元的企业于9月中完成收购英国BP(BP.L)于巴基斯坦的油气业务,整项交易历时九个月.该公司此前表示,正在美洲、非洲和亚洲物色更多上游项目的收购,冀明年可以取得成果.[ID:nCH0077947]

该公司财务总监彭沛然对路透称,"目前正就两个项目进入紧密的可行性研究,目标于2011年底签约."他并重申,公司正在美洲、非洲和欧洲物色收购项目,单个项目的价值介乎7.5-15亿美元.

联合能源在去年12月宣布收购BP于巴基斯坦的业务,由于涉及的资产规模较小,而且正值BP寻求出售资产套现以应付墨西哥湾漏油事件巨额支出,因此谈判过程相对顺利.

稍早另一家中国油气生产商--中海油(0883.HK)宣告终止收购BP于阿根廷资产的交易,原因是"某些先决条件未能按预期被满足".[ID:nCH0085921]此项历时接近一年的收购计划最终无法顺利推进.

彭沛然称,现时潜在的并购项目主要为俗称"个体户"的独立采油商,这也符合联合能源对项目规模的要求.该公司此前获得中国国家开发银行[CHDB.UL]提供50亿美元信贷协议,全部用于海外并购(包括巴基斯坦项目在内).

"以50亿美元的投资额计,足以收购4-5亿桶的油气储量."他说.

巴基斯坦项目的收购,为联合能源带来7,400万桶探明和概算(2P)当量储量,再计入与中国石油集团合作的辽河高升油田的应占储量,联合能源的2P储量达1.3亿桶油当量.

彭沛然称,该公司仍有需要寻求融资以增强并购实力,其中考虑在市场配股集资或者引入主权基金或私募股权基金为策略性股东,惟目前没有任何具体计划.

这家由中国民营企业家张宏伟持股约70%的公司,前身为主要从事物业发展的"东润拓展集团",自2007年起转型为石油开采商,并获中石油集团前高层及多名技术专家坐阵.

张宏伟此前表示,希望用五年时间使公司晋身亚洲主要油气开发商.[ID:nCH0090134]他同时为中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)副董事长,东方集团实业股份有限公司主席兼总裁.

联合能源周一收盘持平于1.08港元,过去一个月累计涨逾17%.(完)

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