〔香港个股〕康师傅称寻求饮品子公司上市,股价受与百事结盟激励(更新版)

(新增公司说法、分析师评论及股价最新表现)

* 康师傅计划分拆子公司上市

* 长期计划,没有时间表

* 分析师称与百事合作有综效

* 股价一度升至两个半月高点,TDR涨停作收

路透香港11月7日电---在与百事可乐PEP.M结盟以扩大在中国的版图後,中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)主席魏应州周一称,考虑分拆与朝日啤酒(2502.T)的合营公司--康师傅饮品控股上市,但此为长远目标.

康师傅上周五宣布将以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购连续亏损的百事可乐在中国的24家装瓶厂;透过此一交易,百事可乐可间接持康师傅饮品控股5%权益,未来有权透过发行期权提高持股至最多20%.

康师傅主席魏应州今日在香港分析员会议後向媒体指出,"有考虑(让合营公司上市)."

"长远来说,我们有这个想法."向来低调、甚少出席专业投资人说明会的魏应州说.他并表示没有时间表.

分析师则指出,康师傅拥有通路,百事可乐拥有品牌,双方合作可往获得明显综效.不过,初期康师傅业绩难免受到尚处于亏损状态的百事中国业务拖累.

野村证券发布报告指出,"长期而言,此交易对康师傅有利...在各自划定山头的饮料市场,此举让康师傅有更大的议价能力,也在未来市场整合时获得较好的位置."

不过,该券商也表示,百事可乐中国装瓶厂业绩情况较预期差,也不如同时期其他饮料业者,显示通胀导致成本升高并不是唯一问题.若双方合并时,该装瓶厂仍处于亏损状态,则将稀释康师傅获利情况.

根据康师傅资料,持有百事中国24家装瓶厂权益的CBL公司,2009及2010年亏损分别为1.757亿美元以及1.756亿美元.

受百事可乐结盟的消息激励,本地时间下午14:21时,康师傅上涨8.65%至22.6港元,稍早一度触及23.8港元的两个半月高点,涨幅远胜香港恒生指数.HSI0.17%跌幅;该股过去一个月来升9.70%.康师傅台湾存托凭证(TRD)则以涨停作收,报43.5台币.

**第三季毛利受嘱目**

三星证券发布报告指出,"双方合作将产生强大的综效,...康师傅立即可扩大产品线,而百事则可利用康师傅的销售点来加大产品市占率.

不过,分析师也提到,在糖价等原枓成本仍走高下,康师傅第三季毛利可能有续跌之虞.康师傅预计下周公布第三季业绩.

在此协议下,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯果乐(Tropocna)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.此除了补上康师傅在纯果汁的产品线外,双方在碳酸饮料的合作使其有机会挑战碳酸饮料大厂--可口可乐(KO.N)在中国的霸主地位.[ID:nCH0085893]

康师傅中期净利为2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿,但总毛利率按年下滑4.89个百分点至26.14%且下半年仍承压.[ID:nCH0075365](完)