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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:21 BJT

〔香港股市〕受金融股拖累收跌0.83%,欧元区忧虑仍萦绕市场

路透香港11月7日电---香港股市周一收低,地产和能源类股在中国宏观数据公布前出现获利了结,周三中国将公布通胀等宏观经济数据.此外,对欧元区债务问题焦点或转移至意大利的忧虑亦拖累市场.

恒生指数.HSI收跌0.83%,至19,677.89点,距离日低不远.市场成交清淡,部分是由于一些亚洲市场周一因公共假期休市.恒生国企指数.HSCE下跌0.55%.

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