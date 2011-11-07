版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:22 BJT

〔香港个股〕龙源电力称拟收购风力及生物质发电业务,涉资15.07亿元

路透香港11月7日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周一称,该公司拟向母公司国电集团收购风电及生物质发电业务,总代价为15.07亿元人民币.

该公司的公告称,是次收购的资产包括四家风电公司权益以及五家生物质发电公司权益.

"除增加本公司风电业务的总装机容量及总发电量外,亦可减少与国电集团之间的业务竞争."公告称.

龙源电力周一收升3.52%,报6.47港元;过去一个月累计升近10%.(完)

浏览龙源电力其他新闻,请点选[0916CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐