〔香港个股〕瑞安房地产出售上海商业物业予工商银行,作价6亿元人民币

路透香港11月7日电---中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)周一宣布,以约6亿元人民币作价,出售上海杨浦区创智天地项目的办公楼和零售部份物业,予中国工商银行(1398.HK)(601398.SS).

公司的声明称,是次出售配合公司透过整体销售旗下非核心办公楼及零售店铺,从而提高资产周转率的策略;预期是次出售将可录得股东应占净收益1.31亿元.