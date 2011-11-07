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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 17:41 BJT

〔香港个股〕瑞安房地产出售上海商业物业予工商银行,作价6亿元人民币

路透香港11月7日电---中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)周一宣布,以约6亿元人民币作价,出售上海杨浦区创智天地项目的办公楼和零售部份物业,予中国工商银行(1398.HK)(601398.SS).

公司的声明称,是次出售配合公司透过整体销售旗下非核心办公楼及零售店铺,从而提高资产周转率的策略;预期是次出售将可录得股东应占净收益1.31亿元.

瑞安房地产出售的资产包括创智天地项目的办公楼、零售部份物业以及停车位.而买方工商银行计划将该物业用作其杨浦支行的营业及办公用房.

瑞安房地产收盘持平于2.3港元,过去一个月涨逾35%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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