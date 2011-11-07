〔香港个股〕瑞安房地产出售上海商业物业予工商银行,作价6亿元人民币

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透香港11月7日电---中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)周一宣布,以约6亿元人民币作价,出售上海杨浦区创智天地项目的办公楼和零售部份物业,予中国工商银行(1398.HK)(601398.SS).
公司的声明称,是次出售配合公司透过整体销售旗下非核心办公楼及零售店铺,从而提高资产周转率的策略;预期是次出售将可录得股东应占净收益1.31亿元.
瑞安房地产出售的资产包括创智天地项目的办公楼、零售部份物业以及停车位.而买方工商银行计划将该物业用作其杨浦支行的营业及办公用房.
瑞安房地产收盘持平于2.3港元,过去一个月涨逾35%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9