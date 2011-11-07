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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 19:26 BJT

〔表格〕中芯国际2011年第三季录得亏损,为8,807万美元

路透香港11月7日电---中芯国际集成电路制造有限公司(0981.HK)(SMI.N)公布,截至2011年9月底止的半年度业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　 　　　　 　 2011年度第三季 2010年度同期

每股盈利(美元) 0 0

净利 88.073(亏损) 30,442(盈馀)

营业额　 306.89 403.79

注:中芯国际为全球第四大芯片生产商.(完)

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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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