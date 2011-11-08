〔香港个股〕紫金矿业向澳洲DMG收购甘肃黄金项目,作价1.75亿澳元

路透香港11月8日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)周二表示,全资附属子公司鼎金将向澳大利亚DMG(DMG.AX)子公司Warrior Advance收购位于甘肃的黄金项目,期以增加黄金资源储量.

紫金矿业在联交所发布公告称,此交易作价约1.75亿澳元(约合11.54亿元人民币).双方已于11月4日达成协议,鼎金收购资金将以内部资源或银行融资支付,不会对集团的财务状况产生重大影响.

交易尚待双方董事、股东会,以及中国政府和其授权的有关部门批准.

紫金8月间也收购了位于中亚吉尔吉斯的奥同克公司60%权益及股东贷款.总金额为6,600万美元.[ID:nCH0073931]

紫金周一在港股收在3.58港元,一个月来大涨81.12%.(完)

浏览紫金矿业其他新闻,请点选[2899.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)