〔香港个股〕紫金矿业向澳洲DMG收购甘肃黄金项目,作价1.75亿澳元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)周二表示,全资附属子公司鼎金将向澳大利亚DMG(DMG.AX)子公司Warrior Advance收购位于甘肃的黄金项目,期以增加黄金资源储量.
紫金矿业在联交所发布公告称,此交易作价约1.75亿澳元(约合11.54亿元人民币).双方已于11月4日达成协议,鼎金收购资金将以内部资源或银行融资支付,不会对集团的财务状况产生重大影响.
交易尚待双方董事、股东会,以及中国政府和其授权的有关部门批准.
紫金8月间也收购了位于中亚吉尔吉斯的奥同克公司60%权益及股东贷款.总金额为6,600万美元.[ID:nCH0073931]
紫金周一在港股收在3.58港元,一个月来大涨81.12%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)