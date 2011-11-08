〔香港个股〕紫金矿业称将收购金鹰矿业45%股权,金额为14.4亿元人民币

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港11月8日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)周二表示,透过子公司收购金川集团旗下的金鹰矿业45%股权,金额约为14.38亿元人民币,以提升公司铜及金矿的储备.
紫金矿业在联交所发布公告称,金鹰矿业主要资产是位于西藏的谢通门铜金矿项目,透过与金川集团合作有利于提高项目开发的抗风险能力,增加公司铜、金资源储备,提升公司行业竞争能力和可持续发展能力.
紫金稍早也公告其全资附属子公司鼎金将向澳大利亚DMG(DMG.AX)子公司Warrior Advance收购位于甘肃的黄金项目,期以增加黄金资源储量.[ID:nCH0086077]
紫金周一在港股收在3.58港元,一个月来大涨81.12%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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