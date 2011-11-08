〔香港个股〕紫金矿业称将收购金鹰矿业45%股权,金额为14.4亿元人民币

路透香港11月8日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)周二表示,透过子公司收购金川集团旗下的金鹰矿业45%股权,金额约为14.38亿元人民币,以提升公司铜及金矿的储备.

紫金矿业在联交所发布公告称,金鹰矿业主要资产是位于西藏的谢通门铜金矿项目,透过与金川集团合作有利于提高项目开发的抗风险能力,增加公司铜、金资源储备,提升公司行业竞争能力和可持续发展能力.

紫金稍早也公告其全资附属子公司鼎金将向澳大利亚DMG(DMG.AX)子公司Warrior Advance收购位于甘肃的黄金项目,期以增加黄金资源储量.[ID:nCH0086077]

紫金周一在港股收在3.58港元,一个月来大涨81.12%.(完)

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