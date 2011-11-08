〔香港个股〕小肥羊称已通过中国商务部对于百胜集团全面收购的反垄断审批

路透香港11月8日电---中国连锁火锅营运商小肥羊有限公司(0968.HK)周二表示,中国商务部已批准百胜集团(Yum! Brands)(YUM.N)提出全面收购小肥羊的反垄断审批;此距离小肥羊称商务部延长审批不到一个月时间.

小肥羊在联交所发布公告称,商务部是在11月7日批准该建议,公司将在11月14日前向股东发出有关收购等进一步事项及时间表.

这家以蒙古风味火锅为号召的餐饮业者,今年5月宣布获拥有肯德基、必胜客(Pizza Hut)以及Taco Bell等美式速食品牌的百胜集团以每股6.50港元收购并将私有化.市场咸认这桩"婚事"两全其美,小肥羊股价随即大涨.[ID:nCH0062071]

不过小肥羊上月底称商务部决定延长对该项交易的反垄断审批60日,期限至12月24日,一度引发市场担心2009年可口可乐(KO.N)收购汇源果汁遭商务部否决的旧事重演.[ID:nCH0084347](完)

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