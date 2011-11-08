《香港报摘》--经济日报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 要闻版头条:
--意大利政局未明,美股反覆争持.
* 其他:
--恒基地产(0012.HK)主席李兆基称,港股走势受制于欧债危机.他又形容目前楼市"货多市不爽(指交易不畅)",未来一年半载续"不爽".
--市场忧虑内地房产股今年销售目标难达成,华润置地(1109.HK)报喜,称已锁定全年九成的销售成绩.公司称至10月底已完成合约销售273.3亿元人民币,全年目标300亿元达成九成.
--港股10月大反弹後,不少策略投资者静待获利了结机会.市场消息称,建设银行(0939.HK)、友邦保险(1299.HK)以及中国太保(2601.HK)短期内被减持的机会最大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)