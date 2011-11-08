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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报11月8日

* 要闻版头条:

--意大利政局未明,美股反覆争持.

* 其他:

--恒基地产(0012.HK)主席李兆基称,港股走势受制于欧债危机.他又形容目前楼市"货多市不爽(指交易不畅)",未来一年半载续"不爽".

--市场忧虑内地房产股今年销售目标难达成,华润置地(1109.HK)报喜,称已锁定全年九成的销售成绩.公司称至10月底已完成合约销售273.3亿元人民币,全年目标300亿元达成九成.

--港股10月大反弹後,不少策略投资者静待获利了结机会.市场消息称,建设银行(0939.HK)、友邦保险(1299.HK)以及中国太保(2601.HK)短期内被减持的机会最大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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