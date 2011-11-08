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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月8日

路透香港11月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.769港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周一收高85.15点或0.71%,报12,068.39点.成交清淡,市场人气仍摇摆不定,受欧洲最新消息影响.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 196.080 0.53 43478 15.233 2.10

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 14.750 0.75 135235 4.584 0.08

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.620 0.37 264534 75.546 1.34

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.720 3.90 406690 23.162 0.49

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.800 1.99 42272 10.240 1.58

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.660 2.96 124789 8.131 2.02

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.410 0.09 383061 67.450 0.82

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.310 2.08 22428 4.841 1.27

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.960 0.10 292544 16.284 0.77

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.810 3.35 90030 20.829 1.36

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.730 2.97 39315 3.638 1.05

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.730 0.54 12976 4.309 1.14

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 20.750 2.47 5946 1.612 -49.15

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.760 0.36 37409 0.429 -2.53 (完)

--整理 李珊珊

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