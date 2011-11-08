《香港报摘》--信报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--意大利债息再创新高,欧债危机再燃火头.
* 其他:
--港交所权益批露卓悦(0653.HK)主席叶俊亨夫妇持股减让7,800万股,套现逾亿港元.叶俊亨表示,该批股份接货人为康健国际(3886.HK),因去年康健入股时承诺对方可再增持7,800万股,现时个人转让是为避免发行新股,摊薄其他股东权益.
--证监会斥持有小肥羊(0968.HK)8.2%的富达国际投资,于8天内29次买卖小肥羊,都没有公开披露,证监会昨日予以批评,但没有停牌或罚款.富达称已认真履行适当披露责任.
--腾讯(0700.HK)明日公布第三季业绩,多家券商担心其作为主力业务的网络游戏收入面临放缓,纷纷调降其目标价,其中以野村证券将其目标价由260港元大减四成至155港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)