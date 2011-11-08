《香港报摘》--信报11月8日

* 头版头条:

--意大利债息再创新高,欧债危机再燃火头.

* 其他:

--港交所权益批露卓悦(0653.HK)主席叶俊亨夫妇持股减让7,800万股,套现逾亿港元.叶俊亨表示,该批股份接货人为康健国际(3886.HK),因去年康健入股时承诺对方可再增持7,800万股,现时个人转让是为避免发行新股,摊薄其他股东权益.

--证监会斥持有小肥羊(0968.HK)8.2%的富达国际投资,于8天内29次买卖小肥羊,都没有公开披露,证监会昨日予以批评,但没有停牌或罚款.富达称已认真履行适当披露责任.

--腾讯(0700.HK)明日公布第三季业绩,多家券商担心其作为主力业务的网络游戏收入面临放缓,纷纷调降其目标价,其中以野村证券将其目标价由260港元大减四成至155港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.