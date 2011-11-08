〔港报财经评论〕欧债没完没了,港股饱受折腾--经济日报11月8日

欧债没完没了,港股饱受折腾 /林瑞芬

国家统计局将于本周三发布包括CPI在内的重要经济数据,市场预测10月CPI较9月将大幅下降,未来物价将进入下降通道,为定向放松调控措施创更有利条件,为支持港股短期可守于50天线之一理据.回看恒指自今年第二季以来少有企稳50天线上逾一周时间,今次是难得的强势,但欧债问题太复杂多变,令港股续受折腾.希腊问题略明朗,但近周意大利国债息率持续高企,现今已接近7厘,过去欧盟国如葡萄牙及爱尔兰均是在国债息超过7厘後发出求救呼声,在市场对欧洲债祸前景悲观下,忧心另一场风暴正酝酿中,欧洲央行正被迫在市场增持意债.欧债问题一波未平一波又起,看淡的投资者随时有机可乘,潜伏随时破坏港股反弹浪的风险,打断向上挑战21,000之势.

本周市况,左右港股因素除中国内地宏观经济数据、欧盟财长会议外,还有周五公布的恒指成分股季检.据美银美林估计,最可能剔出的是中铝(2600.HK),思捷(0330.HK)机会就较低.最有可能加入的为金沙中国(1928.HK)及刚公布全购百事中国内地非酒精业务的康师傅(0322.HK).若恒指公司要拉低金融股的比重,美银美林还估计永利澳门(1128.HK)亦有机会纳入为成分股.

汇丰(0005.HK)宣派年度第三次中期股息每股0.09美元,到周三则会公布第三季度业绩,会否为欧债减值,券商看法分歧,结果亦会左右季结利润.欧债减值对欧洲银行而言,确像一根刺,短期难拔除,汇丰亦难规避.以汇丰”缸”湖地位来讲,从获20国集团旗下之金融稳定委员会列为系统重要性银行可见一斑.作为系统重要性银行,资本要求门槛将要由2016年起三年内,逐步达到核心资本要求,附加资本相当于风险加权资产比例最少1%,大型银行可能达最多2.5%,相信汇丰可过关.汇丰昨收66.9港元,跌1%.

中国经济前景相信不是没有隐忧,但最坏情况也可能胜过欧洲及美国,那投资者自然识得投其所好.据瑞银称,中资水泥股近期反弹主要受到政策驱动,展望未来,政策可能仍利好水泥股,但有关房地产重置库存担忧属潜在风险.受政策支持,水泥股第四季度有望进一步上扬,瑞银建议投资者趁水泥股疲软,寻找有吸引力股份.该行的首选股是海螺水泥(0914.HK)和山水水泥(0691.HK).海螺水泥昨回0.35%至28.6港元,山水水泥涨1.2%至6.65港元.(012)

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憧憬A股复苏,国寿值得留意 /余少文

利淡消息又困扰大市,国企指数回落,成交额降至两个多星期以来最少,似乎股民在等待利好消息出现.至于近日最强势国企首推中国人寿(2628.HK),尽管首三季业绩差于对手,但股民憧憬A股可以复苏,可成为国寿走出谷底的催化剂.国企指数昨日跌58点或0.5%,收10,646点,成交额只有143亿港元,是10月下旬重越10,000点以来最少的1日,不足40%主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌54点或1.4%,收3,823点,主要是内房股又回落所拖累,成交额降至38亿港元.虽然成交缩减,实际沽压未见减退,国企沽空额仍逾20亿港元,占国指昨日成交额逾14%,国指短期或要继续在10,000点至11,000点区间上落.仍然希望营造中的头肩底可以成形,则後市可以看高一线,否则中资股粉丝又要捱打.

对中资股拥趸而言,国寿是最悲惨的国企,过去两年跑输大市及市值损失46%的国寿,踏入10月有回勇迹象,11月明显跑赢大市和对手,期内升11%.相反国指同期只升1%,中国平安(2318.HK)和中国太保(2601.HK)则升6%和8%,似乎可以一洗过去两年的弱势.国寿今年首三季盈利倒退33%至167亿元人民币,相反平保和太保则升14%和43%.以季度业绩比较,国寿第三季更跌46%至37.5亿元人民币,除了保费收入下跌,赔付支出增加外,更重要是A股在第三季下跌15%.由于国寿等保险公司收取保费後,会用作投资来赚取回报,若然投资失利,回报会减少,自然影响盈利增长.而国寿上半年投资浮亏情况跟去年同期相差不远,即使去年第二季沪深300指数下跌23%,国寿浮亏只有137亿元人民币,但沪深300今年第三季下跌15%,国寿浮亏却高达247亿元人民币.

当然,国寿过去半年的月度新增保费收入,表现亦差于去年同期,当中9月更跌7%至272亿元人民币.在保费增长缺乏动力兼且投资录得浮亏,成为业绩差劲原因.至于上半年指出国寿要应付分红险陆续到期而增加赔付支出,首三季赔付支出按年升50%至609亿元人民币.实际上国寿近数年的赔付支出由540亿元人民币至716亿元人民币不等,在2007年赔付支出694亿元人民币,但当年沪深300升161%,已令盈利增长80%,反映国寿业绩跟A股表现息息相关.只要大市强劲增长,足以抵销保险销售出现的问题.(010)