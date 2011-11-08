〔港报财经评论〕欧罗料下试1.35关--信报11月8日

欧罗料下试1.35关 /苏子

上周初日本政府突然入市干预日圆的强势,使美元兑日圆自干预前的75.31历史低位大幅飙升至79.53高位,可惜随後升势却无以为继,并再度陷入窄幅上落的局面.最近三个交易天美元兑日圆主要在77.85-78.41间上落,波幅只有56点子.不过,美元兑日圆在上周日本政府干预後的上落区,已经明显高于干预前所处于的75.90水平以及在8月下旬至10月下旬在75.93-77.86的两个月横行上落区,故从价位走势上看,是次日本政府的干预日圆强势行动并非全无成果.

短线而言,若然美元兑日圆一直未见返回早前的75.93-77.86的两个月横行争持区内波动,反而可以逐步升至近三个交易天的78.41上落区顶部阻力以上波动及收市,料汇价可望再度上试79阻力关口以及上周初在日本政府干预後所造的79.53高位.反之,若然美元兑日圆明显返回77.85的上落区底部以下波动及收市,那便不要对日圆汇价看得太淡了,并要小心後市美元兑日圆再度朝着75.31的历史低位迈进.留意昨天美元兑瑞郎自上周五的0.8845收市水平大幅上升逾2%至0.9029高位,而汇价上升的主因,则与瑞士央行总裁希尔德布兰德于周日接受报章访问时表示,倘若经济前景及通缩情况发展导致有必要时央行将会采取更多干预措施有关.但日圆汇价却未见趁机在昨天亚洲市随着瑞郎向下走低,美元兑日圆仍在近日的窄幅波动区域内上落,美元兑日圆稍後向下回复弱势的可能性较高.

昨天市场研究机构Sentix表示,欧罗区投资者信心指数在11月跌至2009年8月以来的两年多低位,报负21.2,且为连续四个月下跌,反映欧债危机可能导致欧罗区经济陷入双底衰退的忧虑正在加剧,不过,昨天欧洲市欧罗兑美元并未因此急挫,低位仅见1.3694便已回稳过来,未能进一步下试上周四的1.3653低位.但由于欧债危机不大可能在可见的将来可以获得真正解决,继希腊之後,下一个被市场炒作可能会爆煲的,目前已变为意大利,故欧债危机的发展情况可说是没完没了,令市场避险情绪一直高企不下,故对欧罗区陷入双底衰退的忧虑亦较难得到重大改善.故十分怀疑,欧罗兑美元是否可以长时间保持在1.35关口以上的偏高水平上落.而且不要忘记,上周四欧洲央行议息後已宣布减息四分一厘,利率已跌至1.25厘.按目前欧债危机没完没了的情况来看,相信欧洲央行下月议息後再减息四分一厘,令利率跌至1厘的可能性不容抹煞.而欧罗兑美元在央行有可能进一步把利率调低以阻止经济陷入双底衰退的大前提下,倾向汇价後市较大机会失守1.35心理关口及上月7日所造的1.3358低位,随後朝着1.30方向迈进.(B10)