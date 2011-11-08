〔港报社评〕跟随选民踢走激进派--星岛日报11月8日

如果8年前的香港区议会选举反映当时市民要”踢走保皇党”的意愿,今次选民要踢走的,明显是社民连和人民力量代表的过激民主派.民主党副主席刘慧卿明言不视过激派为”同路人”,显示该党认清市民透过选票表达的价值观.今次区选,地区工作不扎实的空降政治明星,大都铩羽而归,令日後成为”超级区议员”的好梦成空.在区选结果中,地区工作无疑占有非常重要的因素,但政治因素有时亦会发挥极大的效应.2003年紧接”反23条七一大游行”後的区选,民建联大败,是明显例子.

民主派一向相信一个分析,就是投票率愈高,对民主派愈有利,原因一来可冲淡所谓的建制派”铁票”效应,二来安于现状的市民可能懒得投票,多人投票反映对建制不满.2003年的本港史上最高区选投票率,被视为最佳例证.2007年投票率大跌,民主派即失利.今次投票率之高,仅次于2003年,但受惠者主要是建制派,打破了”投票率愈高愈有利民主派”的迷思.如果高投票率反映选民有所不满,今次主要的不满对象,就是社民连和人民力量代表的激进民主派,甚至还包括公民党.

今次区选结果,显示选民对于偏激手段的唾弃.激进民主派败事有馀,成事不足,落选者发觉原来找错了靠山.选民的眼睛显然比部分政治人物雪亮.政治人物如果继续姑息他们的过激行为,不但得不到他们的感谢,还会损害自己的政治前途.(A06)