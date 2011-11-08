〔港报社评〕跟随选民踢走激进派--星岛日报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
如果8年前的香港区议会选举反映当时市民要”踢走保皇党”的意愿,今次选民要踢走的,明显是社民连和人民力量代表的过激民主派.民主党副主席刘慧卿明言不视过激派为”同路人”,显示该党认清市民透过选票表达的价值观.今次区选,地区工作不扎实的空降政治明星,大都铩羽而归,令日後成为”超级区议员”的好梦成空.在区选结果中,地区工作无疑占有非常重要的因素,但政治因素有时亦会发挥极大的效应.2003年紧接”反23条七一大游行”後的区选,民建联大败,是明显例子.
民主派一向相信一个分析,就是投票率愈高,对民主派愈有利,原因一来可冲淡所谓的建制派”铁票”效应,二来安于现状的市民可能懒得投票,多人投票反映对建制不满.2003年的本港史上最高区选投票率,被视为最佳例证.2007年投票率大跌,民主派即失利.今次投票率之高,仅次于2003年,但受惠者主要是建制派,打破了”投票率愈高愈有利民主派”的迷思.如果高投票率反映选民有所不满,今次主要的不满对象,就是社民连和人民力量代表的激进民主派,甚至还包括公民党.
今次区选结果,显示选民对于偏激手段的唾弃.激进民主派败事有馀,成事不足,落选者发觉原来找错了靠山.选民的眼睛显然比部分政治人物雪亮.政治人物如果继续姑息他们的过激行为,不但得不到他们的感谢,还会损害自己的政治前途.(A06)
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)