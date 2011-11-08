〔港报社评〕区议会选举的两点重要启示--文汇报11月8日

今届香港区议会选举结果,带出两点重要启示:一是选民重视候选人的实干政绩,不希望区议会选举政治化;二是选民不接受激进路线,希望候选人以理性温和态度服务市民.选民对候选人两方面的要求,凸显了区议会非政治化的性质和区议员务实的职责,值得参选区议会的各党派检讨和深思.

今届区选多位”政治明星”落选,说明选民多注重候选人的地区工作实绩,而非重视候选人的知名度.落选的多名”明星”级候选人,包括公民党的汤家骅、陈淑庄及黎广德,民主党的单仲偕、李永达及黄成智,职工盟的李卓人等,这些”明星”级候选人都有一定知名度,但却缺乏地区工作或政绩不足,其中有的从未做过地区工作却空降参选,有的虽是前区议员却疏忽了在任内服务街坊.相比起来,令这些”明星”级候选人”落马”的选举对手,却大部分是名气不大却有地区服务实绩的候选人.如工联会刘桂容击败职工盟”巨头”李卓人,自由党的陈浩濂重挫公民党”明星”陈淑庄,民建联朱丽玲击败民主党前主席李永达,独立人士黄嘉荣亦击退公民党立法会议员汤家骅.

这些击败”政治明星”的候选人,不靠名气,靠的是扎根社区,辛勤耕耘,默默奉献,为民生奔波操劳,热心从事社区各类服务,当然受到选民的认同.区议会攸关社区民生,这是区议会选举的一贯特徵和功能.即使今届区议会选举加入了产生明年立法会五席”超级议席”的因素,吸引多位”政治明星”参选角逐,但区选重实干、非政治化和不接受激进路线的性质,仍然没有改变.(A03)