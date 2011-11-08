〔港报社评〕民主派必须变革:更新换代、扎根地区--明报11月8日

这次香港区议会选举结果,显示在地区层面,民主派进一步被民建联和工联会抛离,虽然说区选与立法会性质不同,不过,若民主派不能扭转劣势,或起码使差距不致再扩大,则有朝一日,民主派可能会发现桩脚愈来愈少,以至无兵可用.民主派应该实事求是,认真检讨今次选举得失,正视败选原因,重新策划部署,扎实地做好地区工作,培养政治人才和接班人;事实上,双普选将于10年内相继实现,设若民主派没有地区依托,很难想像他们整体政治格局中,凭什麽与以民建联工联会为主的建制派分庭抗礼.

今次选举,不少人认为民主派”大败”,相信与汤家骅、李卓人、李永达、陈淑庄、黄成智等立法会议员败选有关.他们败选,各有不同原因,不过,相信有一个共同点,就是未认真做好地区工作,特别是空降议员”大老”,遇到以区为家的新锐一代对手,他们只有败走麦城.其中李卓人空降元朗富恩选区,以约30年工运旗手资历,输给年仅27岁的工联会”小花”刘桂容,此事说明地方工作之重要,也显示更新换代的迫切.

民建联和工联会地区工作做得深且广,许多人认为与他们资源充沛有关.资源确实是重要因素,不过,多有多做,少有少做,市民主要看是否真心诚意,若选前数星期才空降,对居民嘘寒问暖,其假情假意,居民会看不出来吗?区议会并非权力机构,反而可以透过选举,使社民连和人民行动遭受重创,而权力机构的立法会选举,却不能透过选票使政治生态回归理性、文明,无疑是一大讽刺.(A05)