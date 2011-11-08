〔港报社评〕选民警告泛民,要实干莫激进--经济日报11月8日

今届香港区议会选举尘埃落定,泛民主派大败;高投票率反映中间选民,向泛民中少干实事甚或损害香港整体利益、以及不求理性只懂激进的参选人说”不”.泛民主派的路已愈走愈窄,若要重生,必须虚心听从民意,纠正错误.明星空降失败,耕耘方赢民心.对于泛民大败,部分泛民领导归咎建制派动员能力强,以至亲中力量刻意抹黑,此无疑是不愿面对现实.以往选举投票率愈高,都愈对泛民有利,但今届投票率高达41.4%,较上届高近3个百分点,泛民却反而大败;泛民须痛定思痛,面对选民尤其中产更踊跃投票、想通过选票表达的诉求.

选民要传递的信息主要应有二.其一,要求议员干实事、不要损害香港整体利益.今届区选与往届不同,关乎特首选委会、立法会超级区议员议席,吸引不少并无耕耘地区工作的政治明星空降选区,希望单凭星光能赢得区选,作为通往立法会的踏脚石. 其二,选民向激进民主派说不.若细看今届选举结果,温和民主派无疑有损,但惨败至零丁落索的是激进民主派.

败选抚心自问虚心聆听民意.选民已对泛民发出清晰警告,就是不接受政客空喊口号、少干实事,反对政党在民主、人权、自由等议题上不捍 港人利益.泛民与其将败选归咎于对手,不如抚心自问、深刻检讨本身过失.明年立法会选举虽与只问地区工作表现的区议会不同,但民意大方向是一致的,若泛民不能反省区选失利底因,继续脱离群众、背离民意,明年立法会选举可能失去更多中间选民支持,将承受更大惩罚.(A02)