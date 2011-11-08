《香港报摘》--其他报纸重要消息11月8日

* 明报

--富力地产(2777.HK)宣布,10月实现合约销售额20.51亿元人民币,比9月的30亿元人民币大幅回落,按年亦下跌18%;首10月录得总销售收入235.1亿元人民币.(B04)

--据市场消息透露,由新世界(0017.HK)主席郑裕彤家族私人持有的周大福,原定拟以明年预测市盈率30倍以上招股,在公司方面与安排行商讨後,考虑到大股东资金需要不大,拟将估值轻微下调至低于30倍,以吸引更多投资者.(B05)

* 星岛日报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)亚太区企业可持续发展总监区佩儿表示,明年或将有更多从事清洁能源生产的企业来港发人民币债券或上市融资,但她预期人民币债券将较受这些企业欢迎. (B03)

* 苹果日报

--市场消息透露,从电盈(0008.HK)分拆出来的香港电讯信托(HKT Trust),落实于明天开始正式路演,暂时无意调整其估值. (B04)

--光大国际(0257.HK)宣布,将投资山东省济南市历城污水处理厂扩建二期项目及德州市南运河污水处理厂项目,总投资4.2亿元人民币. (B06)

* 东方日报

--王朝酒业(0828.HK)主席白智生表示,近期欧美经济不明朗,有利公司以较低廉的成本开拓海外市场,并认为是一个良好发展机会.他又说,公司会续推出中高档的新产品,提升毛利率维持在50%水平.(B07)

* 文汇报

--中石油(0857.HK)(601857.SS)母公司中石油集团宣布成立董事会,原中石油集团总经理蒋洁敏出任中石油集团董事长,原副总经理周吉平出任总经理.(B02)

--中国风电设备商金风科技(2208.HK)(002202.SZ)宣布,该集团与中国工商银行在北京签署战略合作协定,後者在未来2-3年提供100亿元人民币等值的意向性融资额度,用于支持该集团项目建设和日常生产经营活动.(B02)

--从事包装产品和结构件供应商金宝宝今天招股,该股是次发行5,000万股新股,招股价介乎1-1.3港元,集资规模为5,000万至6,500万港元.市场消息透露,金宝宝配售反应理想,已录得超额认购.(B03)

* 大公报

--越秀地产(0123.HK)公布, 今年首10个月,公司累计合同销售金额约65.36亿元人民币,完成全年销售目标90亿元人民币的72.6%. (B01) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.